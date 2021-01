Actualidade

O Cine-Clube de Avanca, em parceria com o Cine-Teatro de Estarreja, retoma na quinta-feira as "Quintas de Cinema", mas no formato 'online', com a exibição de duas curtas-metragens, revelou hoje fonte do Cine-Clube.

Uma das curtas a exibir, pelas 21:30 de quinta-feira, o filme "A menor resistência", integrou a lista dos filmes selecionados para o Festival Internacional de Cinema AVANCA 2019 e foi distinguido com uma Menção Honrosa para Curta-Metragem na Competição Avanca.

Com realização de Rafael Marques e Francisco Moreira, "A Menor Resistência" é um 'road movie' que tira partido das novas possibilidades de imagens aéreas que os drones vieram facilitar, numa viagem desde Chaves até Faro, acompanhada com "conversas vadias sobre rumos, sobre a vida, sobre o universo", descreve a sinopse.