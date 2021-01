Biden

Nas primeiras horas como Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden pretende atacar o 'coração' do legado político de Donald Trump, assinando várias ações executivas que revertem ordens do seu antecessor sobre imigração, alterações climáticas ou gestão da pandemia.

Já no dia de hoje, depois da tomada de posse oficial, Biden encerrará a construção do muro entre os Estados Unidos e o México, acabará com a proibição de entrada de cidadãos de alguns países de maioria muçulmana, regressará ao Acordo do Clima de Paris e à Organização Mundial da Saúde e revogará a aprovação do oleoduto Keystone XL, asseguraram na terça-feira os seus assessores.

O novo Presidente assinará as ordens quase imediatamente após fazer o juramento de posse no Capitólio, saindo diretamente da sua cerimónia de posse para a promulgação de atos executivos.