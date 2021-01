Covid-19

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões pediu hoje ao primeiro-ministro uma reanálise do funcionamento das escolas com o objetivo de colocar os alunos do terceiro ciclo, secundário e superior no ensino à distância.

"Entenderam os autarcas remeter uma comunicação ao senhor primeiro-ministro, no sentido de solicitar uma reanálise sobre o modelo de funcionamento das escolas, em particular sobre a possibilidade de ocorrer o ensino à distância para alunos do terceiro ciclo, do ensino secundário e superior, enquanto os rácios de crescimento da pandemia tiverem estes indicadores", revela um comunicado de imprensa enviado à agência Lusa.

A decisão saiu de uma reunião esta terça-feira, na sede da CIM, em Tondela, na qual realizaram uma "análise profunda, sobre o preocupante momento que se vive, tendo em conta um crescimento gravíssimo de casos covid-19 nos últimos dias".