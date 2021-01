Actualidade

O Governo está a negociar a abertura de mais 70 mercados para a exportação de 340 produtos, anunciou hoje, no parlamento, a ministra da Agricultura, adiantando que foi criado um grupo de trabalho para avaliar oportunidades de negócio.

"Temos em negociação 70 novos mercados para 340 produtos a exportar em diversas áreas", adiantou Maria do Céu Antunes, em resposta aos deputados, numa audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar.

A titular da pasta da Agricultura referiu ainda que foi criado, com a secretaria de Estado da Internacionalização e com o setor, um grupo de trabalho para acompanhar as oportunidades de negócio.