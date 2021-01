Covid-19

Os portos de Cabo Verde movimentaram em 2020 um total de 757.011 passageiros, uma quebra de quase 30% face ao ano anterior, explicada com os efeitos da pandemia de covid-19, que obrigou à suspensão das ligações interilhas.

De acordo com o relatório de tráfego anual elaborado pela Enapor, empresa pública cabo-verdiana responsável pela gestão dos nove portos do arquipélago, no espaço de um ano foram transportados menos 314.249 passageiros (-29,3%).

O Porto Grande e o Porto Novo, respetivamente nas ilhas vizinhas de São Vicente e Santo Antão, totalizaram 72% do movimento de passageiros em 2020, enquanto que o da Praia apenas 9%. O porto da capital perdeu mesmo 45,4% do movimento, face a 2019, caindo para 66.288 passageiros movimentados (embarque e desembarque).