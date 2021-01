Actualidade

O Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF) marcou uma greve geral, em data a definir, caso o Governo avance para "a extinção e esquartejamento" do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, divulgou hoje a estrutura sindical.

Em reunião geral plenária de trabalhadores, por videoconferência, com a participação de mais de 400 inspetores da carreira de investigação e fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), os inspetores - relata o SIIFF - manifestaram a sua "total estupefação e veemente repúdio" quanto às informações e notícias que dão conta da "extinção e esquartejamento" do SEF.

"Essas notícias surgem-nos como descabidas e incompreensíveis, em particular quando anunciadas pelo mesmo ministro da Administração Interna (MAI) que garantiu publicamente, em dezembro último, a continuidade do SEF como um serviço independente, reconhecendo a necessidade da sua restruturação e reforço em termos de estruturas e meios humanos", refere o sindicato.