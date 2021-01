Moçambique/Ataques

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, apelou hoje às Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) para terem uma "atenção acrescida" na defesa dos projetos de gás natural na província de Cabo Delgado, considerando a restauração da paz um "desafio imediato".

Falando na tomada de posse do novo chefe do Estado Maior General das FADM, Eugênio Mussa, e do vice-chefe, Bartolino Capitine, o Presidente salientou que um dos desafios dos militares é "defender com garra todas as infraestruturas e projetos económicos em curso ou a ser desenvolvidos em todo o território nacional, olhando com uma atenção acrescida aos que ocorrem na península de Afungi".

A zona, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, acolhe o maior projeto de investimento privado no continente africano destinado à exploração de gás natural.