UE/Presidência

Vinte obras de artistas portugueses vão estar em exposição, em Bruxelas, até 15 de junho, no âmbito da programação da Presidência Portuguesa da União Europeia, sublinhando o "valor fundamental da liberdade para a democracia", segundo o curador, David Santos.

A exposição, hoje inaugurada, tem como título "A Liberdade e a Europa: Uma construção de todos", é organizada no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, pela Direção-Geral do Património Cultural, e pelo Parlamento Europeu, com curadoria de David Santos, curador da Coleção de Arte Contemporânea do Estado.

Foram selecionadas 20 obras de artistas portugueses, dez da Coleção de Arte Contemporânea do Estado, e outras dez da Coleção de Arte Contemporânea do Parlamento Europeu, numa mostra que reúne artistas como Helena Almeida, Vieira da Silva, Paula Rego, Eduardo Batarda, Julião Sarmento, Lourdes Castro, Fernando Calhau, Rui Sanches, Rui Chafes, Ilda David, Pedro Proença, Pedro Calapez, Jorge Martins e António Charrua.