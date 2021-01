Covid-19

O setor português de mobiliário "compreende e apoia" o endurecimento das medidas de combate à pandemia, mas defende "apoios céleres e simples" que tenham também em conta a evolução nos principais destinos de exportação do setor.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (APIMA) afirma-se "satisfeita por o novo confinamento prever a continuidade da atividade da indústria", mas destaca "o impacto a curto e médio prazo do encerramento do comércio".

"As atividades de atendimento ao público são as impactadas mais diretamente, pelo que a APIMA demonstra a preocupação com o comércio de mobiliário, iluminação, utilidades domésticas e demais produtos da fileira casa, apelando a que os apoios anunciados sejam céleres e simples no acesso às empresas", refere.