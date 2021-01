Covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) avisa que quanto mais tempo as crianças vulneráveis ficarem sem escola menor é a probabilidade de voltarem e que os encerramentos prolongados interrompem serviços essenciais, como a alimentação e o apoio psicossocial.

Numa atualização da informação epidemiológica semanal, a OMS recorda que as crianças das famílias mais pobres já têm quase cinco vezes mais probabilidade de abandonar a escola primária do que as das mais ricas e que estar fora da escola "também aumenta o risco de gravidez na adolescência, exploração sexual, casamento infantil, violência e outras ameaças".

A Organização insiste que os encerramentos prolongados "interrompem serviços escolares essenciais, como imunização, alimentação escolar, saúde mental e apoio psicossocial" e podem provocar stress e ansiedade devido à "perda de interação com os colegas" e à interrupção das rotinas.