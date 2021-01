Biden

A tomada de posse do Presidente eleito Joe Biden hoje é uma "vitória da esperança sobre o ódio", disse hoje o líder do Partido Trabalhista britânico, Keir Starmer.

"Também quero saudar a tomada de posse do Presidente, Joe Biden, e da vice-presidente, Kamala Harris. É uma vitória da esperança sobre ódio e um momento verdadeiro de esperança nos Estados Unidos e em todo o mundo", afirmou hoje, no parlamento, durante o debate semanal com o primeiro-ministro.

Starmer aliou-se ao comentário inicial de Boris Johnson, que se manifestou "ansioso por trabalhar com [Joe Biden] e a sua nova administração para fortalecer a parceria entre os nossos países e enfrentar as nossas prioridades comuns, tal combater as alterações climáticas, reconstruir melhor da pandemia e reforçar a segurança transatlântica".