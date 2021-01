Covid-19

O Banco Europeu de Investimento (BEI) planeia mobilizar cerca de 50.000 milhões de euros de financiamento no primeiro semestre para ajudar as PME através do novo fundo de garantia criado para lidar com as consequências da pandemia, foi anunciado.

Até ao final de 2020, foram aprovados 5.400 milhões de euros de financiamento deste fundo, que foi acordado em abril do ano passado pelos Estados da União Europeia (UE) no âmbito do pacote de medidas de emergência face à crise económica desencadeada pela pandemia, mas que só arrancou no outono.

"Demorou algum tempo a pô-lo a funcionar, mas no final do ano tínhamos cerca de 6.000 milhões de euros. Esperamos cerca de 50.000 milhões de euros nos próximos seis meses e isto está a aumentar muito rápida e eficientemente", disse o presidente do BEI, Werner Hoyer, numa conferência de imprensa para apresentar os resultados anuais do banco público da UE.