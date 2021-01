Covid-19

A Universidade Católica de Lisboa estima que o Produto Interno Bruto (PIB) tenha contraído 8,4% no conjunto do ano de 2020, apontando ainda para uma quebra homóloga de 9% no quarto trimestre, segundo previsões hoje divulgadas.

"O ano de 2020 terá tido uma contração de 8.4% do PIB, o pior registo de sempre nas séries modernas da economia portuguesa", pode ler-se nas previsões hoje divulgadas pelo NECEP Forecasting Lab da Universidade Católica de Lisboa.

O Governo prevê uma queda de 8,5% do PIB em 2020, ao passo que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) aponta para 8,4% e o Banco de Portugal (BdP) para 8,1%.