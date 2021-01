Covid-19

As vacinas contra a covid-19 que estavam a ser transportadas numa carrinha que sofreu esta manhã um despiste na A2 - Autoestrada do Sul estão a ser avaliadas por uma equipa farmacêutica para verificar se as suas propriedades se mantêm.

Numa nota publicada no 'site' do Serviço Nacional de Saúde, é explicado que os frascos de vacinas da BioNtech-Pfizer que estavam em distribuição para pontos de vacinação, no Alentejo, "foram imediatamente transportados pela equipa da GNR que estava a fazer a escolta do transporte, para o Centro Hospitalar mais próximo do local".

De acordo com o esclarecimento, decorre "neste momento e em articulação com o Infarmed" a avaliação das vacinas por uma equipa farmacêutica de forma a verificar se as suas propriedades se mantêm.