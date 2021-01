Presidenciais

(CORREÇÃO NO PRIMEIRO PARÁGRAFO) Lisboa, 20 jan 2021 (Lusa) - Um grupo de 22 socialistas anunciou hoje o seu apoio à recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa às presidenciais, incluindo autarcas, três ex-ministros, Correia de Campos, Vieira da Silva e Pedro Marques, e o líder regional açoriano Vasco Cordeiro. (CORRIGE O NOME DO EX-MINISTRO PEDRO MARQUES)

No texto, com o título "Votar para mobilizar Portugal", a que a Lusa teve acesso, é elogiado o primeiro mandato de Marcelo, pelo "respeito e valorização do quadro constitucional", pela "estabilidade política e do diálogo político e social", pela "defesa dos interesses nacionais".

"Essa é a principal razão que nos leva a confiar que as continuadas afirmações do candidato Marcelo Rebelo de Sousa de assumir idêntica atitude num eventual segundo mandato lhe dão particular capacidade para merecer o voto popular", afirma-se no texto subscrito por 22 personalidades do PS.