O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) anunciou hoje que vai deixar de financiar projetos de carvão, no âmbito da aposta desta entidade financeira multilateral no desenvolvimento das energias renováveis no continente, que já valem 80% dos financiamentos.

"Estou contente de anunciar que o BAD vai deixar de financiar projetos de carvão, e que o Banco deu prioridade às renováveis como a prioridade da nossa iniciativa prioritária 'Eletrificar e Dar Energia a África', e em resultado disso a percentagem de energias renováveis nos investimentos relacionados com a geração de energia está agora nos 80", disse a vice-presidente Swazi Tshabalala.

O anúncio foi feito durante a cerimónia de assinatura, em formato virtual, do plano de ação para os próximos dois anos em conjunto com o Banco Europeu de Investimentos, com a participação do vice-presidente do banco da União Europeia Thomas Ostros.