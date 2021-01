Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, admitiu hoje, em Bruxelas, que os números de infeções de covid-19 em Portugal "são particularmente dramáticos", mas insistiu que não se deve "tomar decisões conforme as pressões", quando questionado sobre o eventual encerramento das escolas.

Num dia em que Portugal contabilizou 219 mortes relacionadas com a covid-19 e 14.647 casos de infeção com o novo coronavírus, novo máximo nacional desde o início da pandemia, António Costa, que se deslocou a Bruxelas para apresentar no Parlamento Europeu as prioridades da presidência portuguesa da UE, reconheceu que "os números de hoje, como é sabido, são particularmente dramáticos e demonstrativos da gravidade da situação que existe no país".

Sublinhando que, "obviamente, é cedo para tirar conclusões finais sobre as medidas" tomadas pelo Governo na semana passada, "porque é sabido que entre o momento em que se toma as medidas e elas produzem efeito há pelo menos duas semanas de demora", António Costa reiterou que, mesmo no atual contexto, tudo será feito para evitar o encerramento das escolas, apesar de se multiplicarem as vozes a defender esse cenário.