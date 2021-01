Covid-19

Portugal está a falhar no rastreio epidemiológico da covid-19, defendeu hoje o infecciologista Jaime Nina, que entende que "não houve o cuidado de reforço de mão-de-obra" nesta matéria.

O infecciologista do Hospital Egas Moniz (Lisboa) entende que o aumento do número de mortes registadas no país por covid-19 é consequência do aumento do número de casos de infeção, defendendo que o crescimento da pandemia "está à solta" e numa fase exponencial.

"Ou muito rapidamente se consegue inverter a tendência ou isto vai acabar muito mal", disse Jaime Nina, que afirmou que lhe "faz impressão" que a principal medida considerada para combater o avanço da pandemia tenha sido o confinamento, quando a literatura científica prevê um conjunto de outras a ser aplicadas antes, com prioridade ao rastreio.