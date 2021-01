Actualidade

Os deputados Mónica Quintela (PSD) e André Silva (PAN) levaram hoje ao parlamento projetos de lei que introduzem mecanismos de controlo e transparência na distribuição eletrónica dos processos judiciais, para evitar a viciação do sorteio de juízes.

Os dois projetos de lei do PSD e um do PAN, hoje em discussão no plenário da Assembleia da República, tiveram o melhor acolhimento da bancada parlamentar do BE e do PCP, que sublinharam a necessidade de proteger o princípio do juiz natural (escolha aleatória de um juiz do processo para assegurar a imparcialidade) e de aperfeiçoar os diplomas na especialidade.

Pelo CDS-PP, Telmo Correia louvou também os diplomas, mas suscitou dúvidas sobre o "equilíbrio" das medidas, face à necessidade de não aumentar a burocracia nos tribunais.