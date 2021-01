Covid-19

Os deputados aprovaram hoje, na especialidade, a proposta do Governo que suspende, por dois anos, os prazos associados à sobrevigência e caducidade das convenções coletivas de trabalho (contratos coletivos e acordos empresa).

A proposta foi aprovada na comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social com os votos a favor do PS e do BE, a abstenção do PCP e o voto contra do PSD e do CDS-PP, disse à Lusa o deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro.

De acordo com a proposta, o objetivo é suspender "durante 24 meses" os prazos de sobrevigência das convenções coletivas de trabalho previstos na lei laboral.