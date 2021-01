Actualidade

A final do Festival da Canção 2021, marcada para 06 de março, irá acontecer em estúdio e sem público, ao contrário de anos anteriores, devido à pandemia da covid-19.

O modelo do concurso, organizado pela RTP, será igual a anos anteriores, com duas semifinais - nos dias 20 e 27 de fevereiro - e uma final - em 06 de março, que este ano, segundo o diretor de programas da RTP, José Fragoso, "não vai ter público, sinal do tempo".

Na conferência de imprensa do Festival da Canção 2021, que decorreu 'online', José Fragoso anunciou também que as três fases do concurso serão emitidas em direto na RTP1, "logo a seguir ao Telejornal", podendo a emissão ser também acompanhada no RTP Play e na RTP Internacional.