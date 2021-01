Presidenciais

O chefe do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, reafirmou hoje que as eleições presidenciais deviam ter sido adiadas, face ao estado de emergência no país, e sublinhou que a Constituição da República não é uma "vaca sagrada".

"A Constituição tem de ser instrumental, tem de estar ao serviço da democracia, do nosso sistema político e da sociedade", disse, criticando o argumento que aponta para a inconstitucionalidade do adiamento das eleições.

E reforçou: "A constituição não é uma vaca sagrada para se exibir. É algo que tem de estar ao serviço da sociedade em que vivemos".