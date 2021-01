Covid-19

O Município de Mira vai encerrar os passadiços e a frente marítima à circulação pedonal, assim como os parques de merendas, de modo a evitar aglomeração de pessoas e para ajudar a conter a pandemia da covid-19.

A medida surge na sequência do novo confinamento geral e após a Comissão Municipal de Proteção Civil de Mira se ter reunido.

"A decisão vem no seguimento do Conselho de Ministros extraordinário, realizado no dia 18 de janeiro, e onde foi determinado que os presidentes das Câmaras Municipais deveriam limitar o acesso a locais de grande concentração de pessoas - como as frentes marítimas ou ribeirinhas, assim como sinalizar a proibição de uso de bancos de jardim, parques infantis e equipamentos desportivos", refere uma nota de imprensa enviada hoje à agência Lusa.