Covid-19

O Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, aumentou em 12 camas a capacidade de internamento covid-19, mas já transferiu cinco doentes para Portimão, disse hoje à Lusa uma fonte daquela unidade local de Saúde.

O hospital, que pertence à Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), conta, agora, com 58 camas de enfermaria para doentes infetados com covid-19, mantendo as mesmas oito de cuidados intensivos (UCI).

Anda assim, continua com ocupação plena e a necessitar de articular os internamentos com outros hospitais do Sul do país.