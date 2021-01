Actualidade

A Estrada Nacional (EN) 254 junto a Bencatel, no concelho de Vila Viçosa (Évora), vai ser cortada ao trânsito de forma definitiva, a partir de sexta-feira, por questões de segurança, devido à proximidade de uma pedreira.

Fonte oficial da Infraestruturas de Portugal (IP) revelou hoje à agência Lusa que o corte do trânsito, ao quilómetro três da EN254, junto à pedreira "Monte d'el Rei", que tem cerca de "134 metros de profundidade", deve-se à proximidade desta com a via.

A escavação está, atualmente, a uma distância de "cerca de 30 metros da estrada", mas, "com a profundidade que esta pedreira tem, devia estar a mais de 400 metros", salientou a fonte da empresa pública.