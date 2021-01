Covid-19

Os presidentes de câmara do distrito de Évora apelaram hoje ao "reforço possível" do pessoal para as unidades de saúde e de cuidadores para lares e outras estruturas, devido ao agravamento da pandemia de covid-19 na região.

O apelo dos 14 autarcas alentejanos foi feito, em comunicado enviado à agência Lusa, após a mais recente reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC).

Segundo a CIMAC, os membros deste órgão pedem ao Governo "o reforço possível" do pessoal de saúde para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), Saúde Pública e Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) e de "cuidadores que possam apoiar os lares e outras estruturas residenciais".