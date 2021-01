Actualidade

O parlamento português condenou hoje a invasão do Capitólio norte-americano, em 06 de janeiro, que considerou um "ataque contra a democracia" nos Estados Unidos.

A aprovação do voto de condenação, por unanimidade, aconteceu horas depois da posse do novo Presidente norte-americano, Joe Biden, em Washington, sob apertadas medidas de segurança.

No texto, apresentado pela comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros, condena-se "a invasão do Capitólio durante a sessão de validação das eleições presidenciais" e a Assembleia da República "solidariza-se com os seus parlamentares e funcionários, sublinhando a permanente necessidade de defender e salvaguardar o pleno funcionamento da instituição parlamentar democrática".