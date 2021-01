Actualidade

A Autoridade Tributária (AT) identificou, entre 2016 e 2020, 1.070 casas penhoradas por dívidas fiscais sinalizadas como estando afetas a habitação própria e permanente tendo travado a venda destas habitações.

Desde 2016 que a venda de casas penhoradas por dívidas fiscais está proibida quando se destinem a habitação própria e permanente, tendo fonte oficial do Ministério das Finanças referido, em resposta à Lusa, que "do total de imóveis destinados à habitação penhorados entre 24 de maio de 2016 e 24 de novembro de 2020, "1.070 indiciavam poder estar afetos a habitação própria e permanente".

A mesma fonte oficial sublinha que "no mesmo período não foi concretizada qualquer venda de imóvel que sendo destinado a habitação própria e permanente do devedor ou do seu agregado familiar estivesse efetivamente afeto a esse fim".