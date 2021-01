Covid-19

Portugal já terá cerca de 20.000 pessoas infetadas com a variante inglesa do coronavírus SARS-Cov-2, disse hoje à Lusa um dos autores de um estudo realizado pelo laboratório Unilabs para o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

"Já identificamos mais de 1.500 amostras da estirpe inglesa. Atestando a representatividade da nossa testagem, significa que o país terá neste momento 20 mil infetados de estirpe inglesa. E isso é que explica, de facto, esta explosão (de novos casos) que nós temos tido", disse Carlos Sousa, especialista em biologia molecular e um dos autores do estudo "Vigilância em tempo real da prevalência e distribuição geográfica da estirpe inglesa do SARS-CoV-2".

De acordo com Carlos Sousa, o estudo científico extrapola que a variante do SARS-Cov-2, que provoca a doença covid-19, inicialmente detetada no Reino Unido já é "responsável por cerca de 20% das novas infeções em Lisboa e Vale do Tejo" e que "dentro de três semanas a estirpe inglesa vai afetar 60% do total de infetados".