Taça da Liga

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, remendou hoje a defesa 'encarnada', face à razia provocada pelas infeções pelo coronavírus, enquanto o avançado Paulinho falha o 'onze' do Sporting de Braga, na meia-final da Taça da Liga de futebol.

Sem os centrais Otamendi e Vertonghen, nem os laterais Gilberto, Diogo Gonçalves, Grimaldo e Nuno Tavares, o técnico do Benfica reconstruiu a defesa, colocando João Ferreira à direita, o 'capitão' Jardel e Todibo no centro, com Cervi, provavelmente, a recuar na esquerda.

Relativamente ao empate no terreno do FC Porto (1-1), na sexta-feira, Jorge Jesus trocou todo o setor defensivo, a começar pelo guarda-redes, apostando em Helton Leite, em detrimento de Vlachodimos.