Covid-19

A ministra da Saúde, Marta Temido, assegurou hoje que o Governo quer mobilizar no imediato todos os meios possíveis para enfrentar a pandemia de covid-19, mas reconheceu o "contexto de recursos limitados" no país.

"Temos cerca de 800 camas no total das convenções que temos no país para covid e não covid, camas que foram contratadas no âmbito desta segunda onda de novembro e mais recentemente. Toda a capacidade que existe pretendemos utilizá-la já. Amanhã [quinta-feira] pode ser tarde demais e este é o momento de darmos todos o nosso melhor", afirmou.

Marta Temido realçou que a "colaboração do setor privado, social, militar, e da sociedade civil tem conhecido todos os dias algum alargamento" e esclareceu o número de convenções atualmente existente para cada administração regional de saúde: 21 no Norte, 19 em Lisboa e Vale do Tejo e 17 no Centro. Contudo, reconheceu que a oferta a este nível é mais limitada no Alentejo e no Algarve.