Covid-19

As Câmaras da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, cidades vizinhas do distrito do Porto, decidiram hoje encerrar à circulação pedonal as vias marginais e os passadiços nos concelhos, como medida de combate à propagação da covid-19.

Segundo a autarquia vila-condense, passa a ser "proibida a circulação nos passadiços e na frente de mar, assim como a permanência em espaços públicos de lazer, parques ou jardins", tendo também sido decretada "o encerramento do Parque João Paulo II e das casas de banho públicas".

A Câmara de Vila do Conde, que tem, atualmente, 1.406 novos casos por 100 mil habitantes, contabilizados nos últimos sete dias, integrando a lista dos concelhos de "Risco Extremo", garantiu, ainda, "o reforço do policiamento em todo o território".