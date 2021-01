Actualidade

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) defendeu hoje a suspensão de todas as diligências e julgamentos durante o estado de emergência, realizando-se apenas os atos processuais urgentes, num regime similar ao da passada primavera.

"Face ao estado atual da pandemia [de covid-19], não faz sentido continuar a mobilizar milhares de pessoas para se deslocarem aos tribunais ou aos serviços do MP, a fim de realizarem diligências ou julgamentos. Há tribunais com átrios e salas de julgamento cheios de pessoas, sem que estejam asseguradas as condições de desinfeção, distanciamento e arejamento dos espaços. Na quase totalidade dos tribunais nem sequer é medida a temperatura à entrada. É necessário que o Governo tome medidas urgentes", diz o SMMP, em comunicado.

No entender do SMMP, os recentes números de infeções pelo SARS-COV-2 e o aumento exponencial de doentes covid 19 são "extremamente preocupantes e exigem medidas imediatas", tanto mais que em Portugal "o grau de contágio é agora dos mais elevados do mundo".