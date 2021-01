Covid-19

O assessor do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte Óscar Felgueiras admitiu hoje que a pandemia de covid-19 poderá ser "a maior tragédia" da história de Portugal e defendeu que é preciso "fechar tudo" para a combater.

Óscar Felgueiras, que é também professor do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, defendeu que o "fechar tudo" deve também englobar as escolas.

"O que temos à nossa frente é, provavelmente, a maior tragédia dos últimos séculos, se é que possível encontrar na história do país algo semelhante ao que está e vai acontecer em termos da dimensão do número de óbitos", referiu, falando numa videoconferência promovida pela Universidade do Minho.