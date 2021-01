Covid-19

A Câmara Municipal de Setúbal aprovou hoje, por unanimidade, uma proposta de encerramento dos estabelecimentos de ensino, em que também solicita ao Governo que decrete o fecho imediato das escolas para quebrar as cadeias de transmissão da pandemia.

"Esta posição, defendida por todos os vereadores do executivo camarário, surge na sequência das recomendações no mesmo sentido da Comissão Municipal e da Comissão Distrital de Proteção Civil", disse à agência Lusa o vereador da Proteção Civil na Câmara de Setúbal, Carlos Rabaçal.

De acordo com o autarca setubalense, há muitas escolas do concelho que estão com problemas em se organizarem, porque as aulas - devido aos sucessivos casos de infeção de professores, pessoal auxiliar e alunos -, acabam por funcionar de forma intermitente.