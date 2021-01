Covid-19

Os economistas João Borges de Assunção e Francisca Guedes de Oliveira reconhecem o impacto económico de um possível fecho das escolas devido à pandemia de covid-19, mas minimizam o seu papel no atual momento.

"Eu preferia não dar 'munições' económicas para esse debate", disse o professor da Universidade Católica de Lisboa João Borges de Assunção à Lusa, considerando que "o problema do encerramento das escolas é o problema na consequência da educação das crianças e dos jovens".

Ao "medirmos o custo económico em termos da quebra do produto naquele período em que isso acontece, podemos estar a induzir as pessoas" de que há uma opinião "sobre o encerramento ou não das escolas que depende das consequências do PIB", refere o economista.