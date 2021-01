Covid-19

A Madeira regista hoje 129 novos casos de covid-19, passando a contabilizar 3.906 infeções desde 16 de março de 2020, revela a Direção Regional da Saúde (DRS).

Entre 13 e 20 de janeiro, a Madeira registou uma média diária de 131 casos de covid-19.

De acordo com a DRS, os registos de hoje dizem respeito a dez casos importados (sete da região de Lisboa e Vale do Tejo, um da região Norte de Portugal, um do Reino Unido e um da Alemanha) e 119 de transmissão local.