Covid-19

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) defendeu hoje a revogação da proibição da venda, no 'take away' de qualquer tipo de bebidas, alertando que o que se pretende impedir é o consumo junto aos estabelecimentos.

No seu boletim diário, a associação referiu que "as últimas medidas restritivas impostas ao funcionamento da restauração e similares vieram determinar a proibição, no 'take away', da venda de qualquer tipo de bebidas".

A AHRESP considera que "a venda de bebidas propriamente dita não representa qualquer risco acrescido", defendendo que "seja revogada esta medida, uma vez que o que se quer prevenir é o consumo de produtos à porta do estabelecimento ou nas suas imediações, e não a venda, que apenas vai prejudicar a já difícil situação dos estabelecimentos".