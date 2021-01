Covid-19

A ministra da Saúde afirmou hoje que o encerramento imediato das escolas é uma possibilidade face à situação epidemiológica do país, que se agravou nos últimos dias, uma medida que deve ser analisada quinta-feira em Conselho de Ministros.

"Há momentos, no regresso do primeiro-ministro de reuniões no exterior, fizemos uma reunião por `zoom´ e estivemos a discutir vária informação que hoje, ao final da tarde, o grupo de peritos, de epidemiologistas e técnicos de saúde que habitualmente connosco reúne no Infarmed, nos transmitiu", afirmou Marta Temido na "Grande Entrevista" da RTP3.

Questionada pelo jornalista Vítor Gonçalves se "em cima da mesa está a possibilidade de fechar, de imediato, as escolas", a ministra da saúde respondeu que "sim".