Biden

No dia e na cidade em que os Estados Unidos inauguraram Kamala Harris como primeira mulher vice-presidente, alguns homens mostraram ódio pelas mulheres no poder e defenderam o nome de Jesus a meio dos insultos a feministas.

"Péssimas mães", "prostitutas", apoiantes da pedofilia e promotoras de "perversão homo" eram insultos dirigidos contra feministas por homens que defendiam o nome de Jesus Cristo em Washington, no cruzamento da estrada de North Capitol com a E, onde se avistava a cúpula do Capitólio.

Manifestantes com cartazes insultuosos contra o feminismo eram alguns dos que estavam nas ruas cortadas de Washington na quarta-feira, durante a inauguração presidencial de Joe Biden, quando os Estados Unidos passaram a ter uma mulher vice-presidente, Kamala Harris, e, pela primeira vez, um "segundo cavalheiro", Douglas Emhoff.