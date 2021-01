Biden

A administração do Presidente dos Estados Unidos Joe Biden anunciou quarta-feira que suspenderá a inscrição no programa "Stay in Mexico", que permitiu ao Governo do seu antecessor, Donald Trump, devolver os requerentes de asilo ao país vizinho.

"DHS [Departamento de Segurança Nacional] anuncia a suspensão de novos registos no programa de Protocolos de Proteção de Migrantes (MPP)", implementado em janeiro de 2019, disse a agência encarregada da segurança, imigração e fronteiras, em comunicado.

A nota explicava que a partir de 21 de janeiro, o DHS "deixará de adicionar indivíduos ao programa".