Actualidade

O Governo mexicano saudou hoje os decretos assinados na quarta-feira pelo novo Presidente dos EUA, Joe Biden, que incluem o fim da construção do muro com o México e a proteção do programa DACA, contra a deportação dos chamados "sonhadores".

"O México saúda o fim da construção do muro, a iniciativa de migração a favor do DACA (Ação Diferida para as Crianças) e um caminho para a dupla cidadania", disse o ministro das Negócios Estrangeiros mexicano, Marcelo Ebrard, em nome do Governo do seu país numa mensagem divulgada pela rede social Twitter.

"Como o Presidente (Andrés Manuel) Lopez Obrador escreveu há alguns anos ao atual Presidente Joe Biden, as pontes abrem o caminho para a cooperação e compreensão", acrescentou.