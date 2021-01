Actualidade

Timor-Leste regista entre os piores indicadores de nutrição, especialmente entre as crianças e mulheres em idade materna, em toda a região do Sudeste Asiático e Pacifico, de acordo com um novo relatório das Nações Unidas.

O relatório, divulgado hoje e produzido por várias agências da ONU, mostra que a incidência de subnutrição ultrapassa os 40% em Timor-Leste, o maior valor do sudeste asiático e o terceiro maior de toda a Ásia, só abaixo da Coreia do Norte e do Afeganistão.

Os dados fazem parte do relatório "Análise Regional da Ásia e Pacífico sobre Segurança Alimentar e Nutrição 2020: Dietas Maternais e Infantis no Centro da Melhoria da Nutrição" publicado conjuntamente pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, pelo Programa Alimentar Mundial e pela Organização Mundial de Saúde.