Actualidade

O Governo de Macau anunciou hoje que vai avançar com uma nova lei para gerir substâncias perigosas, que prevê penas de prisão até três anos e multas até 500 mil patacas (51,7 mil euros).

A consulta pública sobre o "Regime Jurídico do Controlo de Substâncias Perigosas" arranca no sábado e prolonga-se até 08 de março, foi anunciado em conferência de imprensa.

"Tem-se presente a grande explosão no porto de Beirute, no Líbano" e a explosão de um camião cisterna de petróleo na autoestrada Wenling na China, "ambas ocorridas no ano passado e que causaram muitas mortes e danos materiais", afirmou o secretário para a Segurança.