Venezuela

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, pediu ao homólogo norte-americano, algumas horas após a tomada de posse de Joe Biden, que fizesse uma profunda retificação na política externa dos Estados Unidos.

"Apelo, hoje, 20 de janeiro, a uma profunda e completa retificação e a que o Presidente, Biden, tome as rédeas do comando sobre a política latino-americana e sobre a Venezuela, e abandone a demonização que fizeram de uma sociedade", disse Maduro num discurso que foi transmitido na rádio e na televisão.

O líder venezuelano, que disse ter visto três vezes o discurso de tomada de posse de Biden, insistiu no apelo do político democrata para superar as "demonizações".