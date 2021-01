Actualidade

A administração do novo Presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou quarta-feira a suspensão por 100 dias das deportações de imigrantes, embora com algumas exceções, de acordo com um comunicado do Departamento de Segurança Interna.

"Durante 100 dias, a partir de 22 de janeiro de 2021, o DHS [Departamento de Segurança Nacional] suspenderá as deportações de certos não cidadãos cujas deportações foram ordenadas", disse o secretário interino David Pekoske, recentemente nomeado por Biden.

A razão, acrescentou Pekoske, é "assegurar" que os Estados Unidos tenham "um sistema de imigração justo e eficaz centrado na proteção da segurança nacional, segurança fronteiriça e segurança pública", ordenando "uma revisão e reinício" dos protocolos.