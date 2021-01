Actualidade

PS, BE e PCP entregaram no parlamento uma proposta comum com o objetivo de garantir que os efeitos da transmissão de estabelecimento ou empresa previstos na lei laboral se aplicam sempre que haja adjudicação de contratação de serviços.

O deputado do BE José Soeiro explicou à Lusa que a alteração ao Código do Trabalho que foi consensualizada entre os três partidos será votada na próxima semana e visa garantir que, quando há adjudicação de serviços, os trabalhadores são efetivamente transmitidos para a nova empresa mantendo as suas condições laborais, nomeadamente a antiguidade.

De acordo com o texto comum, o artigo 285.º do Código do Trabalho é "aplicável a todas as situações de transmissão de empresa ou estabelecimento por adjudicação de contratação de serviços que se concretize por concurso público ou por outro meio de seleção, no setor público e privado, nomeadamente à adjudicação de fornecimento de serviços de vigilância, alimentação ou limpeza, produzindo efeitos no momento da adjudicação".