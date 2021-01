Actualidade

Os advogados Alberto Galhardo Simões e Gonçalo Guerra Tavares consideraram hoje à Lusa que as novas regras de contratação pública em Angola garantem a transparência devido à obrigatoriedade de publicitação dos contratos atribuídos de forma excecional.

"Para dar resposta às exigências de transparência exige-se, coerentemente, a publicitação no Portal da Contratação Pública do relatório de formação e execução do contrato, possibilitando o escrutínio da adoção deste procedimento excecional", disseram os advogados da sociedade CMS Rui Pena & Arnaut em resposta escrita a questões da Lusa.

A nova lei dos contratos públicos entra em vigor na sexta-feira em Angola, apresentando várias novidades, como a criação de um procedimento de contratação emergencial e um procedimento dinâmico eletrónico, permitindo agilizar a contração de bens e serviços em época de pandemia.