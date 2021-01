Brexit

O Governo britânico recusa-se a conceder o estatuto diplomático de embaixador ao representante da União Europeia (UE) no Reino Unido, o português João Vale de Almeida, noticiou hoje a BBC.

De acordo com a estação pública britânica, o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico considera que o embaixador europeu e funcionários não devem beneficiar dos mesmos privilégios e imunidade garantidos aos diplomatas pela Convenção de Viena por a UE ser uma organização internacional e não um Estado.

Quando os embaixadores estrangeiros assumem o posto no Reino Unido, têm de apresentar as credenciais à Rainha, mas João Vale de Almeida, que entrou em funções no início de fevereiro de 2020, após vários anos como embaixador europeu nos Estados Unidos, ainda não o fez.