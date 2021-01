Actualidade

A mineira Vale, uma das principais a operar em Moçambique, vai vender a exploração de carvão no país, anunciou hoje a empresa em comunicado.

A Vale assinou um princípio de entendimento com a parceira Mitsui, "permitindo a ambas as partes estruturar a saída da Mitsui da mina de carvão de Moatize e do Corredor Logístico de Nacala (NLC, sigla inglesa), como primeiro passo para o desinvestimento da Vale no negócio de carvão".

"Após a aquisição das participações da Mitsui e, consequentemente, a simplificação do negócio e gestão de ativos, a Vale dará início ao processo de desinvestimento da sua participação no negócio de carvão, que será pautado pela preservação da continuidade operacional da mina de Moatize e do NLC, através da procura de um terceiro interessado nesses ativos", acrescenta.